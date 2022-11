Ruhaneművel, bútorokkal is segít az átányi önkormányzat annak a családnak, akiknek a háza vasárnap éjjel égett le. Jámbor Dénes, a település polgármestere megkeresésünkre elmondta, már felvette a kapcsolatot a családdal, szerdán adnak nekik gyorssegélyt, amelyet ruhavásárlásra tudnak fordítani. Ezenkívül még korábban kapott az önkormányzat egy bútoradományt, ezt most a szerencsétlenül jártaknak adják át. A faluvezető azt is elmondta, a család ideiglenes lakhatása is megoldott.