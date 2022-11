Mint írják, a videón két eltérő típusú autót láthatunk, más sofőrrel, ám mégis van bennük valami közös és nem az autók színe az. Mindkettőnek az ideje fontosabb még a saját- és más közlekedők biztonságánál is, melyet jól bizonyítanak a felvételen látható hajmeresztő előzések. Jól látható, hogy mindkét esetben csak hajszálon múlt egy komoly baleset, de hőseinket ez egyáltalán nem zavarta.

Felhívták a figyeltem arra, hogy zömével az ilyen sofőrök szokták okozni azokat a baleseteket, ahol többnyire a vétlen autós húzza a rövidebbet, ha egyáltalán túléli.

A második autó karosszériája is sokat elárul a sofőrjének vezetési tudásáról, illetve stílusáról, hiszen nagyítóval sem lehetne találni rajta egy ép elemet sem. Kár is tovább ragozni, sajnos a videók magukért beszélnek és mint minden ilyen esetnél, ezúttal is bíznak abban, hogy ez a két sofőr a rendőrség segítségével hamar kikopik a közútról, még azelőtt, hogy valakiben kárt tennének.