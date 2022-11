Leandereinket lassan vigyük most már védett helyre, mivel a tartós mínuszokat (-4 Ceslsius-fok alatt) már nem bírják a szabadban hosszabb távon. A téli teleltető helyre való bevitel előtt permetezzük őket gomba-, rovar- és atkaölő szerekkel! Leandernél nagyon fontos ez a művelet, mivel, ha elmulasztjuk e teendőnket, tavasszal szinte biztos, hogy rovarokkal fertőzöttek lesznek a növényeink. A díszkertünkben a magas növésű díszfüveket kössük össze, és érdemes az oszlopos növésű örökzöldeket – tujákat, ciprusokat stb. – is összekötni, hogy az esetleges hó súlya ne nyomja meg és ne törje le az ágakat.

Tujaféléinket, mielőtt összekötnénk, a fagyos napok beállta előtt nagyon érdemes kontakthatású rovar- és gombaölőszerrel megpermetezni, mivel az idei év komoly tujaág-gallypusztulást okozott, sok esetben pedig az egész növény elhalt. A kontakt szerek még hűvösebb időben is jól hatnak. Ha még nem tettük meg, metsszük vissza az évelőket, cserjéket, és a futó növényeket. Erre azért van szükség, hogy megelőzzük a korhadást a nedvesség felgyülemlése esetén.

A lehullott faleveleket is el kell távolítani a sövényünkről, pázsitunkról azért, hogy elegendő friss levegőhöz és napfényhez jussanak a télen is. Ne felejtsük el, hogy az örökzöld növényeket, száraz fagymentes időben télen is kell öntözni!

Ha november végéig enyhe időnk van, még utoljára le kell vágnunk a füvet, hiszen a téli hótakaró alatt a hosszúra hagyott fűszálak könnyen befüllednek, megtörnek. Fontos, hogy ősszel már ne hagyjunk levágott füvet a gyepen, az ugyanis minden esetben rothasztja az egészséges pázsitot. Ne hagyjuk a pázsiton sokáig a lehullott leveleket, gereblyézzük át, hogy fellazítsuk a fűszálakat, és a gereblyézéssel kicsit a talajfelszínt is lazítjuk. Ezzel jobb lesz a talaj téli csapadék vízelvezetése. Ezután még utoljára kezelhetjük a füvet hosszú hatású őszi gyeptrágyával is, de a komposzt is jót tesz a gyepnek.

A gyep őszi ápolásának tekintetében kiemelten fontos a kártevők elleni harc is – például férgek, lótetvek, lárvák –, amelyek komolyabb területen is képesek ártani a fűnek. Ezt a talajlakó rovarok ellen használatos talajfertőtlenítő szerek kiszórásával tehetjük meg.

Fontos, hogy mindezt a komolyabb fagyok előtt tegyük meg, amíg még nem húzódnak túl mélyre a kártevők és a szernek hatásuk van rájuk. Régebben – amíg volt rendes négy évszakunk – senki nem ajánlotta volna ebben az időszakban a fűvetést, de aki kisebb területen kísérletezne, érdemes megtennie, mert ha nem lesz hirtelen és tartós fagy, akkor november végére már zöldülő pázsitban gyönyörködhetünk.

TIPP: Télálló zöldségek vetése! Novemberben, sőt enyhébb napokon még később is elvethetjük az áttelelő zöldborsót, a petrezselyem és sárgarépa őszi vetése akkor időszerű, amikor a hőmérséklet már tartósan +5 Celsius-fok alá süllyedt. Ha hamarabb vetjük, akkor a magvak még a fagyok előtt kicsíráznak, és később a nagyobb hidegekben elfagynak. Nem fagyérzékeny az áttelelő vöröshagyma és fokhagyma. Ezeket is elültethetjük.

