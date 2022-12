A fogyatékkal élő fiatalok családias lakhatását biztosító gyöngyösi Legyen Mindig Otthonuk Alapítvány ebben az évben is jelentős támogatást kapott cégektől, tájékoztatta portálunkat az alapítvány kuratóriuma. Közlésük szerint a Kiss István jegyezte Takarítók Boltja vállalkozástól, a Báry Péter vezette Mayer HW&SW Kft-től, valamint az E-Build Információs és Tanácsadó Kft-től is komoly segítséget kaptak. A kuratóriumi közlemény kitért arra, hogy néhány éve még nagyon úttörő kezdeményezésnek számított, hogy cégek alapítványoknak ajánlják fel azt az összeget, melyet partnereik karácsonyi üdvözlőlapjára, ajándékaira költenének. Mára ez a gyakorlat egyre több cég vállalati kultúrájában vált természetes döntéssé. A társadalmi felelősségvállalás eme szép példája hat a cégen belüli szemléletre, de ugyanúgy hat a cég partnereire is, akik követik e példaértékű kezdeményezést.

A fogyatékkal élők gyöngyösi otthona a bentlakók egész életét átfogó szükségleteinek figyelembevételével működik, tájékoztatott Maka Piroska kuratóriumi elnök.

– Célunk, hogy az otthonban védett körülmények között, de úgy éljenek, mint ép társaik. A támogatott lakhatásban a korszerű körülményeken túlmenően az átlagoshoz közelítő, normalizált élethelyzetet igyekszünk teremteni sérült fiataljaink számára. Az otthonba bekerült sérült fiatalok különböző képességekkel és különböző szociális háttérrel rendelkeznek. Szakmai programunk egyik fő célkitűzése, hogy ők lehetőség szerint megőrizzék a már megszerzett ismereteiket, képességeiket, illetve az egyéni adottságaikhoz mérten fejleszteni tudjuk azokat. Az otthon alacsony férőhelyszámából adódóan családias jellegű, ami nagyobb odafigyelést, és személyesebb bánásmódot tesz lehetővé. Az ellátottak körét a 18. életévet betöltött, bármely fogyatékossággal élő személyek alkotják, akik részben képesek az önálló életvitel megtanulására, képességük szerinti kísérés biztosítása mellett. Az otthonvezető munkáját szociális segítők, szociális gondozó-ápolók segítik. A lakók mentális állapotát pszichiáter szakorvos felügyeli – ismertette Maka Piroska.