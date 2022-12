1969-ben bemutatták Poroszlón, hogyan érdemes hozzáfogni a fafaragáshoz.

A Nemzeti Filmintézet archívumában megtekinthető rövidfilből pontosan megtudhatjuk, hogyan készíthetünk kisszéket, mi az, amire feltélen oda kell figyelnünk.

Végy egy hatalmas farönköt és éles fejszével kezd el a munkát! Ebben a poroszlói műhelyben a szabad ég alatt, a folyóparton, helyben található az alapanyag, a fűz- és a nyárfa. A félbevágás után kezdődik a faragás. Ennek is egyetlen eszköze az éles fejsze, amely minden munkát elvégez, csak tudni kell irányítani. Mert, ha a mozdulatot elvéted, a faanyag mar csak tüzelőnek lesz jó. A már kellően kinagyolt fának néhány fejszecsapással add meg a hagyományos formát és fazont. Ezután a finomításhoz a fejsze mellett még egy-két ősi segédeszközt is igénybe vehetsz. Ezzel a vágókéssel például a nagyobb felületű lapok simítását és mélyítését végezheted. Persze e szerszám kezelésénél is felettébb szükséges a kézügyesség. A farönkből kimaradt husángokat se dobd el. Nagy hasznát veheted még. Ám ennek kifaragásánál tanácsos "favértet" ölteni. Jól jön ez annak érdekében, hogy a "harakirit" megelőzhesd. Így viszont már nyugodtan húzhatod a vonót, amely a szakmában nem lószőrt, hanem acélpengét jelent. És ha ezzel is végeztél, már csak helyre kell illeszteni a lábakat és íme, máris elkészült egy formás székecske. Ezek az ipar- és népművészeti ülőkék, fatányérral, fakanállal és favillával kiegészítve érdekes színfoltjai lakásnak, üdülőnek, vendéglőnek egyaránt.