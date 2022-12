Mezőkövesden december 10-én ünnepelték, hogy a matyó hagyományok tíz éve kerültek be a rangos lajstromba, ez alkalomból látogatott el a Matyó Népművészeti Egyesülethez Csonka-Takács Eszter. A Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság igazgatója beszélt arról is, hogy a közelmúltban a lipicai lótenyésztés és a magyar vonós zenekari hagyomány is megkapta a rangos elismerést. A több mint hatszáz elemet felsoroló listán így immár hat magyar örökség van.

Csonka-Takács Eszter szerint sokat beszélnek arról, mit adott a matyó közösségnek a világörökségi szereplés, de kevesebbet arról, mit adott az emberiségnek a matyó közösség? A listán olyanokkal szerepel együtt a matyó népművészet, mint az afrikai, latin-amerikai, ázsiai örökségek, például a kínai selyemkészítés, a török ékszerkészítés, rítusok, szokások, társadalmi események. Rangos helyet foglal el tehát a matyó népművészet, a táncot, a kézművességet pedig bemutatják a világban a matyók, viszik a hírét az országnak, hatással vannak más emberekre, közösségekre. Kívánta, vigyék tovább a hírét saját népművészetüknek, az országnak, hagyjanak nyomot a világban.