Amellett, hogy szebbé teszik mások napjait, őket is érte már csoda, például amikor a szihalmi óvoda felújítására kaptak felajánlást.

Most újabb örömhírről számolt be portálunknak Galyasné Dósa Katalin, a Kis Bocs Egyesület elnöke. Pályázaton is nyertek, és felajánlást is kaptak, így még többeknek tudnak segíteni az adventi időszakban.