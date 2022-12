A relaxációs szoba ötlete mintegy négy éve fogant meg az otthon dolgozóinak fejében, mondta lapunknak Nagyné Lőrinc Andrea intézményegység-vezető.

– A lakóink legtöbbjének egy egész élet munkáját, az otthonát kell maga mögött hagyni, mert már nem tudják magukat ellátni. A veszteség érzésével, és az amiatt érzett fájdalommal érkeznek hozzánk, emellett a betegségeik is foglalkoztatják őket. Meg kell szokniuk a helyet is, meg kell találni a hangot a szobatárssal, a közösséggel. Ezeken a nehézségeket igyekszünk fizikálisan és mentálisan enyhíteni. Fontos, hogy megszülessen bennük a döntés, hogy jól akarják itt érezni magukat. Mi ehhez minden tőlünk telhető pluszt megadunk nekik. Az Idősek Otthona Margit Közhasznú Alapítványunk négy éve egy mágneságyat szerzett be a számukra. Akkor jött az ötlet, hogy ezt olyan helyiségben helyezzük el, ahol más szolgáltatásokkal együtt lehet használni. E keringésjavító eszköz alkalmazásához a relaxációs szobában mostantól végre fény- és hangterápia is párosul. A léleknek sokkal felemelőbb, ha nemcsak a fényeket nézzük, de kellemes, nyugtató zene is társul hozzá. Nálunk nagyon sok a demens ellátott, aki mindig jön-megy, vagy éppen csak fekszik az ágyban és néz maga elé. Esetükben alkalmaztuk már a szobáikba bevitt, nyugalmat árasztó láva-, illetve fényváltó lámpákat. Ezt a gyakorlatot most központosítjuk a relaxációs szobába. Ezeket a lakókat is kihozzuk így 20–25 percre a szobájukból. A relaxációs helyiségben nincsenek egyedül az idősek, akár négyen-öten is tudnak egyszerre ellazulni benne. Ez így még egy pluszfoglalkozássá is válik körükben, hiszen maguk is bejöhetnek, ha egy kicsit el akarnak vonulni, fel akarnak töltődni egyedül, nyugalomban – összegezte Nagyné Lőrinc Andrea.