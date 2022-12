– Minden évben megfogadjuk, hogy az idei karácsony más lesz. Mindig megállapodunk, hogy nincs szükség felesleges ajándékra, érjük be azzal, ha együtt tudunk tölteni egy kis nyugodt időt a szeretteinkkel – mondja az ötven éves, Egerben élő Emma, aki két középiskolás gyermek édesanyja. Azt is meséli, hogy fogadkozás ide, fogadkozás oda, mégis mindenki évről-évre megszegi az ígéretet. Valami apróság csak kerül a fa alá.

– Most legalább abban sikerült megállapodnunk, hogy a háromezer forintot nem lépheti át fejenként az ajándékra szánt összeghatár – folytatja. Megosztja azt is, hogy az ünnepi ételre, italra is kevesebbet költenek: – Halászlé és rántott hal biztos lesz, másnapra pedig egy jó adag töltött káposzta, ami több napig is kitart. Sütök egy kis bejglit is. A bevásárló listám elkészült, a napokban mindent megveszek, mert nem szeretem az utolsó napra hagyni ezeket a dolgokat. Most úgy kalkulálok, hogy 30-40 ezer forintot költök élelmiszerre.

Szabó Sándor nyugdíjas olvasónktól azt tudjuk meg, hogy ő ebben az esztendőben nem költ a karácsonyi készülődésre.

– Megrendeltem öt köbméter a tűzifát, mert a gázfűtést már nem tudom kifizetni – magyarázza. – Bármikor megérkezhet, ezt fel is kell dolgozni, a szállítást kifizetni. Erre 200 ezer forintot tettem félre, másra nem telik. Ha hazajönnek a gyerekek, az lesz az ajándék, hogy együtt leszünk és meleg lesz a házban. Mióta meghalt a feleségem, karácsonyfát már nem állítok, nekem már elég egy-két fenyőág is. A lányom főz majd, és elhozza a készételt, amit megmelegítünk. Idén így lesz karácsony nálunk.

Egy napokban napvilágot látott reprezentatív kutatás eredménye azt tartalmazza, az idén érdemben visszaeshet a karácsonyi költekezés. A felmérés szerint az ajándékozási kedvet a végzettség és lakóhely nem befolyásolja, ugyanakkor a kistelepülésen élők és az alacsonyabb végzettségűek az átlagnál jóval kisebb összeget, 10 ezer forintnál is kevesebbet fognak beosztani.

A MediaMarkt megbízásából készült felmérés szerint a magyarok 53 százaléka az idén kevesebbet költ majd ajándékokra karácsony előtt, mint szeretne. A megkérdezettek csaknem 80 százaléka vesz ajándékot, és az áremelkedés miatt a harmaduk még többet is költhet, mint tavaly. A válaszadók 67 százaléka azonban 30 ezer forintnál kevesebbet ad ajd ki az ünnepi időszakban.

A válaszadók 12 százaléka mondta azt, hogy csak a gyerekeknek vásárol ajándékot, kilenc százalékuk pedig biztos abban, hogy nem kerül meglepetés a fa alá, a válaszadók 15 százaléka ezt még nem döntötte el.

A diplomások közel negyede 30–50 ezer, másik negyede 50-100 ezer forint tervez költeni. Akik nem ajándékoznak, azoknál jellemzően az a családi megegyezés, hogy az együttlét a fontosabb, nem az ajándék – 56 százalék –, de jelentős azok aránya is, akik anyagi okokat jelöltek meg az ajándékozás elhagyására: 40 százalék. Megjelennek ugyanakkor a fenntarthatósági szempontok is, a nem ajándékozó válaszadók negyede nem akar újabb tárgyakat halmozni.

Az ajándékok válogatásában ma már egyértelműen az online megoldások vezetnek, az idősebbek körében is. A személyes beszerzés ennek ellenére nem szorult háttérbe, hiszen majdnem minden negyedik válaszoló továbbra is szeret az áruházakban körülnézni, mielőtt vásárolna. A MediaMarkt felkérésére az Opinio Institute közvélemény-kutató cég által végzett reprezentatív kutatás telefonos applikáció segítségével, több ezer ember bevonásával készült a 15–59 éves magyar lakosság körében, november utolsó hetében – olvasható az MTI közleményében.