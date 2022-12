A közút Instagram-posztjából kiderül, hogy minden munkagépük GPS-szel van felszerelve, így egy modern flottakövető rendszert is üzemeltetnek. Ez alapján pontosan látni, hogy hol, milyen munkát végeznek szakemberek.

– Animáción mutatjuk be, hogy mérnökségi telephelyekről kirajzanak a gépek és megteszik a fordulóköreiket. A térképen az is jól látszik, hogy hol volt intenzívebb havazás hétvégén. A gépeinkkel természetesen nemcsak egy kört tesznek meg munkatársaink, addig és annyiszor mennek végig az útjainkon, amíg az szükséges. És az is fontos, hogy egy meghatározott rend szerint első körben a főutakon, majd ezt követően a mellékutakon tudunk beavatkozni – tették közzé.

Országosan szombat óta közel 6 ezer tonna sót és 400 ezer liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki.

A következő napokban is folyamatosan, 12 órás váltott műszakokban pörögnek majd szakembereink, hiszen az előrejelzések alapján kedden a hajnali mínuszok, míg szerdán és csütörtökön havazás és ónos eső ad majd nekünk bőven feladatot – tették hozzá.

Vasárnap megérkezett a hó megyénkbe is.