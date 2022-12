A mostani változással a nógrádiak is jól járnak, hiszen a megyeszékhely, Salgótarján az IC csatlakozások révén 25 perccel közelebb kerül Budapesthez. Az már kellemetlenebb hír – s ez a megyénkben élőket is érinti –, hogy a Hatvan-Salgótarján vonalon a Mátravidéki Erőműnél immár nem állnak meg a szerelvények. A tapasztalatok szerint az ottani vasútállomást az elmúlt években javarészt pangás jellemezte, az egyébként is távolabb lévő lakótelepen élők szívesebben utaznak autóbusszal, ami a településrész központjában is megáll. A közösségi platformokon olvasható bejegyzések szerint azonban az erőműiek közül nem mindenki ért egyet a változással.