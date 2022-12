Az előző évekhez hasonlóan idén is csodaszép a megyeszékhely belvárosa, mi pedig körbejártuk.

Mint korábban megírtuk, Egerben a felhasznált fényfüzérek mennyisége megközelítőleg 5-7 ezer méter, ami az átfeszítések és a karácsonyfák számától valamint méretétől is függ. Organikus dísz 150 került a városba, illetve 350 egyéb dísz és motívum, továbbá 35-45 átfeszítés, aminek eredményét most meg is lehet csodálni egy 4 perces videóban.