November végén ünnepelte fennállásának negyvenedik évfordulóját a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének egri szervezete.A Civil Közösségek Házában tartott összejövetelen képek segítségével elevenítették föl a közösségi élet jeles eseményeit, kis elismerést kaptak a régi és aktív tagok, valamint fölvágták az ünnepi tortát.

Domboróczki Tamásné, a SINOSZ Heves megyei ügyintézője elmondta, az egri szervezetnek manapság 360 körül mozog a tagság létszáma, Gyöngyösön is van szervezetük, a megyében hatszáz embert tömörítenek. Vannak, akik fiatalon kezdték az egyesületi életet, manapság már főleg klubfoglalkozásokra járnak, remélik, ezeket újra tudják indítani jövőre. Kézműves-programokat, hagyományos és személyes ünnepeket tartanak havonta. Emellett kirándulásokat is szerveznek, általában havonta egyet, de nyáron havonként kettőt is. A tagok között hetvenen vannak a siketek, a többiek nagyothallók, kicsit elöregedő a tagság, de csatlakoznak egyetemisták is, hiszen vonzó lehet a belépés a kedvezmények miatt.