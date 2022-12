Második alkalommal rendeznek Gyöngyös nyolcvanasi városrészében szilveszteri közösségi tűzijátékot, tájékoztatott dr. Szén Gabriella önkormányzati képviselő.

– A tűzijáték örök vitatéma, mindenki szempontjait meg lehet érteni. A kutyatartók gyűlölik, a felnőttek közül viszont sokan szeretik, a gyerekek meg főleg. A nyolcvanasban az utóbbi években nagy volt a káosz, mindenki mindenhol – kocsik közt, apró parkokban – neki tetsző időpontokban lőtt ki tűzijátékokat, a szemetet meg ott hagyta. Tavaly, köztes megoldást keresve, arra jutottam, hogy ha egy helyen, egy időpontban lövi fel mindenki a maga tűzijátékát, akkor szép és hosszabb látványosságra van lehetőség. Akik nem tudják megvásárolni a tűzijátékot, azok is megnézhetik a gyermekeikkel. A kutyák gazdái ugyanakkor tudják, mikor figyeljenek négylábú társaikra, illetve a városrész mely területét kerüljék abban az időben. Nem mellesleg, a megmaradt szemetet is korrekten össze lehet szedni. Ez tavaly működött, sokkal kevesebb helyen maradt elszórva tűzijáték-maradvány. Ha mindenki enged kicsit a maga elképzeléséből, idén is megtaláljuk ezt a korrekt középutat egymás megbántása nélkül. December 31-én 23 órakor az Ifjúság úti sportpályán lesz a közösségi tűzijáték, s utána mindenki haza is ér az éjféli koccintásra. Akik gyermekekkel jönnek, azok hozhatnak a csemetéiknek gyermekpezsgőt, csillagszórókat, ördögpatront, világító kütyüket, ezeknek tavaly is nagy sikere volt – összegezte dr. Szén Gabriella.