A csütörtöki eseményen az Egri csillagok Népdalkör és Daragó Károly adtak elő bordalokat. Dr. Pócs Alfréd, az ötletgazda önkormányzati képviselő arról beszélt, a Kárpát-medencei Borászok Borásza díjat 2007-ben alapította Rókusfalvy Pál, s azóta az Egri Borvidék három borásza, Lőrincz György, Kaló Imre és az idén elhunyt Thummerer Vilmos is elnyerte. Budapesten is kapnak táblát a címet elnyert borászok, de a saját borvidékükön, immár Egerben is. Kitért arra is, hogy a szőlészkedésnek és a borászkodásnak több ezer éves hagyománya van világszerte és a Kárpát-medencében is. Szerinte egyébként minden borász egyben pap is, igaz ez a három elismert szakemberre is.

Minczér Gábor alpolgármester szerint az önkormányzatban egyetértés volt a táblák ügyében, odaálltak dr. Pócs Alfréd kezdeményezése mögé. Arról is beszélt, régen volt egy olyan mondás, hogy nem is egri, akinek nincsen saját bora. Szerinte ez kétszáz éve még igaz lehetett, de ma már olyan sokan élnek a városban, hogy nem várható el, hogy mindenki szőlészkedjen és borászkodjon. Most a kiváló borászok viszik tovább a hagyományokat, bizonyítják az egri bor nagyszerűségét.

A család nevében köszönte meg az elismerést Thummerer Tamás, míg Lőrincz György az egri bortermelők nevében kifejezte háláját a városnak és az egyetemnek, hogy támogatják őket, s a város különleges borkultúráját. Szerinte az újkori, minőségre törekvő borászat még fiatal, ehhez csatlakozott ő is ahhoz a küzdelemhez, ami az egri borért folyik. Úgy gondolja, meg kell találni a borvidék egyéniségét, karakterét, amivel elhelyezik majd a világban. Arról, hogy kőbe foglalták a nevüket azt mondta, meglepte és büszke is rá, hiszen megtisztelő, hogy olyan elődökhöz hasonlóan táblát kaptak, mint Grőber Jenő. A jövőben is törekszenek a jóra, hogy boruk Isten dicsőségére szolgáljon.

Kaló Imre szerint is megtisztelő ez az elismerés. Beszélt az alap életkultúráról, amelynek része a bor is, s folytonosságot is biztosít. Beszélt az ősök tudásáról, a pincerendszerről, ezek őrzéséről, az ősi és új szőlőfajtákról, amelyek termésének különlegességet adnak az itteni természeti körülmények. Méltatta Thummerer Vilmost és Lőrincz Györgyöt, mint mondta, ő csak megpróbál a nyomukban járni. Szerinte a lelki adottságok is megjelennek a borban, amellyel táplálhatnak másokat is. A jó borért sorban állnak, a guggolóst kerülik az emberek. Megköszönte családjának, hogy elviselik a nagy társaságot. Kifejtette, azt várnák, hogy növekszik a szeretet a világban, de jelenleg is háború van, fegyverekre költik a rengeteg pénzt az országok, emellett eltörpül, ami az alap életkultúráért tesznek. Pedig a kultúra segítheti át az embereket a gyűlöleten, hogy visszataláljanak Isten szeretetének útjára.