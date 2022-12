Sajtótájékoztatón jelentette be a napokban dr. Juhász Attila Simon, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke, hogy újabb Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz pályázatokat hagyott jóvá az irányító hatóság. Több mint negyven település tizenegymilliárd forint értékű pályázata nyert, két csomagban fogadtak el megyei pályázatokat, s a térségben is több helyütt örül­hetnek.

Kisköre nagy nyertese mindennek, hiszen 350 millió forintot fordíthatnak arra, hogy vegyes praxisú háziorvosi rendelő, védőnői gondozó és mentőpont fejlesztése valósuljon meg a felépülő új Egészségházban. Ezenkívül 65 milliót is elnyertek, ebből a közösségi házban és egy önkormányzati lakás épületében a gépészet és a nyílászárók cseréjét, illetve napelemes rendszer telepítését oldanák meg. Mivel a közösségi ház és a szociális bérlakás épülete egy korszerűtlen, régi épület, ezért nincs hőszigetelés a homlokzaton és a padlásfödémen. Fontos eleme a fejlesztésnek a meglévő homlokzati oldalfalak hőszigetelése, illetve a padlás felőli födém szigetelése is.

Kömlő sem maradt ki A település 125 millió forintot nyert el arra a célra, hogy egy jelenleg is működő, több egészségügyi funkcióval bíró épületet modernizáljanak. Döntően belülről korszerűsítenék az ingatlant, de a tetőcsere is indokolttá vált már. Érkezett egy 67 millió forintos támogatás is, ezt csapadékvíz elvezetésre költenék. A beruházással érintett három utca a település központi területein halad át. A fejlesztés rövid, közép- és hosszú távon is garantálja a rendkívüli csapadék-, s belvíz biztonságos elvezetését a belterületről a külterületek veszélyeztetése nélkül.

Tarnaszentmiklóson is van ok az örömre. Oláh Tamás polgármester azt tudatta, hogy a településük hét pályázatot nyújtott be. – A hétből most ötnél döntés született, és ezek mind pozitívak. Községünk legnagyobb fejlesztési ciklusa kezdődhet el hamarosan, a most pozitívan elbírált öt pályázat összértéke közel hatszázmillió forint. Óriási munka áll mögötte, és még nagyobb munka áll előttünk. Az elnyert pályázatokból megvalósul a csapadékvíz-elvezetési rendszer rendbetétele, a problémásabb részeken egy záportározó kialakításával, valamint megújul a művelődési ház kívül-belül, egy korszerű fűtésrendszerrel, új nyílászárókkal, hőszigeteléssel, napelemmel ellátva. Továbbá megtörténik a konyha teljes körű felújítása, modern berendezésekkel, valamint kialakítunk egy fedett piacteret is – részletezte a polgármester.

Átánynak 70 millió forintot ítéltek meg. Jámbor Dénes polgármester érdeklődésünkre közölte, a Fél Edit Közösségi Ház kap napelemes rendszert, míg a gondozási központ átesik egy teljes körű energetikai korszerűsítésen. – A homlokzatot és a padlást szeretnénk szigetelni, a nyílászárókat kicserélni, illetve ide is telepítenénk napelemeket – mondta a falu első számú embere.