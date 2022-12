Egerben reggel hétkor épphogy ébredezik a város. Szilveszteri szemlénket a volt Domus melletti Sparnál kezdtük, ahol ebben az órában vásárló alig akadt, ám a pultok roskadoztak az újratöltött áruktól. A virslis pultnál kezdtük, mert évek óta az a tapasztalat, hogy a cég saját márkás, juhbeles virslije a legjobb ebben a műfajban. A jelenlegi ára 3600 forint kilónként, ám az év utolsó napjain ötven százalékos kedvezményt adnak rá. Kilós kiszerelésben, de a csemegepultban is kapható a hagyományos, chilis és sajtos változatban is. Ebből egy kilónyit vásároltunk. Néztünk hozzá pezsgőt, szárazat és édeset is a legkedveltebb magyar márkából válogatva. Palackját ezer forintért kínálták az ünnepre való tekintettel. A gyerekekre gondolva megnéztük a kölyökpezsgőket is. Pár száz forintért ez is megkapható, s az év utolsó napjára viccesebb ezt kínálni, mint az egyéb édes üdítőket.

Vettünk még fél kilónyi lencsét az olcsóbbikból, hatszázötvenért. Mustárokból, tormákból óriási a választék, de beértük a saját márkás, legolcsóbbal. Ezekért egy ezrest hagytunk ott. Vettünk még némi salátának, egy kis ropogtatni valót. Több mint tízezer forintot hagytunk ott ezekért a tételekért.

Leballagtunk a piacra is, és bekukkantottunk néhány hentesüzletbe. Itt bizony találtunk bécsi juhbeles virslit ötezerért, a friss bőrös malachús kilóját pedig 2200 forintért adták. Utóbbiból egy kilónyit vásároltunk, s vettünk még egy kis friss gyümölcsöt. Pár szem mandarint, narancsot, almát.

Kitelepültek már a szilveszteri partikellékesek is. Az alkalmi árusoknál minden van, a parókáktól, az álarcoktól kezdve, a különböző méretű trombitákig bezárólag. Szerpentin, konfetti minden mennyiségben. Erre idén nem költöttünk, de azt konstatáltuk, hogy ezer forinton alul alig jutunk hozzá valamihez.

Összességében 15 ezer forintot költöttünk el egy óra alatt a szilveszteri ételekre, italokra. Hogy ez sok, vagy kevés, mindenki maga dönti el.

Nem mindegy, hogy hogy milyen minőségű termék kerül a kosarunkba. Az ellenőrzésről idén is a NÉBIH szakemberei gondoskodtak.

December 5-18. között rendelte el a téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzést Nobilis Márton, az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára – közölte szerdán az Agrárminisztérium. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), valamint a területi élelmiszerlánc-felügyeleti szervek szakemberei által lefolytatott ellenőrzéssorozat fókuszában a higiéniai szabályok betartása és az élelmiszerek eredetének nyomonkövethetősége állt. A közlemény szerint az akció idején országosan összesen 1824 ellenőrzésre került sor. A feltárt szabálytalanságok miatt az ellenőrök 15 alkalommal figyelmeztetést, 160 esetben pedig – összesen 12,2 millió Ft értékben – bírságot szabtak ki. 14 élelmiszerelőállító és -forgalmazó létesítmény tevékenységét kellett korlátozni. Leggyakrabban higiéniai hiányosságokat tapasztaltak az ellenőrök (előfordulási aránya 6,4 százalék, 116 eset), melyek főleg vendéglátóegységekben fordultak elő (62 esetben) – ismertette az államtitkár.

Az ellenőrök összesen 6 531 hazai és külföldi élelmiszer tételt is ellenőriztek. A vizsgált termékek 4,8 százalékát, 310 tételt kellett kivonni a forgalomból, országosan 51,6 tonna mennyiségben, elsősorban a nyomon követés hiánya miatt (előfordulási arány 3,0 százalék, 197 tétel). Nobilis Márton kiemelte: a tavalyinál arányaiban többször kellett lejárt termékek miatt intézkedniük a szakembereknek, ugyanakkor kevesebb volt a jelölési hibás tétel. A virsli termékeket laboratóriumban, továbbá azok forgalmazási körülményeit logisztikai raktárakban, üzletekben és webáruházakban is ellenőrizte a Nébih.