– Szinte napra pontosan 200 éve nyerte el végleges formáját Kölcsey Ferenc tollából s szelleméből a Himnusz – jelentette ki Mirkóczki Ádám egri polgármester hétfő délután a Bartakovics Béla Közösségi házban, a magyar kultúra napja alkalmából tartott városi ünnepélyen.

– Sok ország talán boldogan cserélne velünk ha a történelmünket nézzük. Ez a 200 év eltörpül az elmúlt 1000 év mellett. Számos csapás csonkította ezt a nemzetet. Ha a határon belüli 10 vagy a 15 milliós magyarságról beszélünk is, mindenképp csoda, hogy itt vagyunk. Hiszen sok olyan nemzet és ország van, melyet a történelem viharai elsöpörtek. Mi nem csak azt tudjuk elmondani, hogy itt vagyunk, létezünk és gyarapszunk, de azon a nyelven tanulunk, olvasunk, amelyen az őseink is. Nekik köszönhetjük ezt, őseink áldozatának, tudásának alázatanak. Ez a mi gyökerünk, ez a táptalaj, melyre büszkék lehetünk. Ebből tudják, hogy kik is azok a magyarok – mondta a polgármester, majd gratulált a kultúra napi kitüntetetteknek, akik a jelenben gyarapítják nemzetünket.