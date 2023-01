– Kérdéseim arra is irányultak, hogy a cégek felügyelőbizottságait az EVAT Zrt. tájékoztatta-e a kialakult helyzetről és ha igen, mikor. Arról is érdeklődtem, hogy tájékoztatta-e őket az EVAT Zrt. arról, hogy több alkalommal sikertelenül kísérelték meg a közgyűlési döntés végrehajtását. Juhász Géza tegnapi nyilatkozatában elmondta, hogy fogalomzavar van az EVAT Zrt.-ben, amennyiben ez igaz, komoly gondok lehetnek a cégcsoport szakmaiságát illetően. Továbbá azt is kérdeztem, hogy mi az oka annak, hogy az EVAT ZRT. honlapján január 17-én került kiírásra a Városgondozás Kft. ügyvezetői pályázata, holott a közgyűlési döntés értelmében ennek már tavaly ősszel meg kellett volna történnie – fogalmazott. Hozzátette, kérdés, hogy milyen okból halogatta a cég a pályázat kiírását.

– A pályázati kiírással kapcsolatban azt kérdeztem a felügyelőbizottságoktól, hogy a Városgondozás Eger Kft. ügyvezetői feladatok ellátáshoz szükséges kritériumrendszert elégségesnek és megfelelőnek tartják-e. Végezetül azt is kértem, hogy Balázs Ernő cégvezetői kinevezésével kapcsolatban vizsgálják meg, hogy az EVAT Zrt. által megtett döntéshozatalban történt-e szabálytalanság illetve jogszerűtlenség – írta Farkas Attila.