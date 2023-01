Az Arany János út végén található kőkereszt kulturális örökség megjelöléssel felvételt nyert a település értéktárába. A Sveitzer család állíttatta még 1910-ben, Jézus kereszthalálának emlékére, most pedig a Német Nemzetiségi Egyesület felújíttatta. A feszület része Aldebrő vallási és egyháztörténeti emlékeinek.

Kovács Tamás atya áldotta meg a kőkeresztet

Forrás: Fekete-Vadászi Erika/Heves Megyei Hírlap

– Soha nem szabad elfelejtenünk, honnan jöttünk. Sokat köszönhetünk elődeinknek, illetve jelenleg a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak és a Német Nemzetiségi Egyesületnek is. Például egy pályázatnak köszönhetően sikerült felújítani a népház tetőszerkezetét, elvégezték a gazdaház belső felújítását is, emellett társadalmi munkájukkal segítik Aldebrő fejlődését, részt vesznek a rendezvényeink szervezésében, támogatásában is – hangsúlyozta Wingendorf János, Aldebrő polgármestere.

Mint ahogy azt a település vezetője elmondta, hálásak mindezekért, vasárnap pedig azért gyűltek össze, hogy köszönetüket fejezzék ki a Német Nemzetiségi Egyesületnek, amiért Magyarország kormányának támogatásával felújíttatták az útmenti kőkeresztet, amit a mise után Kovács Tamás atya áldott meg. Az ünnepség fényét a helyiek alkotta énekkar műsora emelte.