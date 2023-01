A lőrinci önkormányzat egyelőre nem vásárolja meg az egykori selypi cementgyár területét, pontosabban annak kétharmadát, amely a településhez tartozik – döntött csütörtöki rendkívüli ülésén a képviselő-testület. A fennmaradó egyharmad a szomszédos Zagyvaszántóé, amelynek vezetői ugyancsak ott voltak a tanácskozáson, mivel náluk is hamarosan terítékre került a téma.

Azért kellett erről tárgyalni, mert az adós-tulajdonos Selyp Invest Kft. felszámolója erre vonatkozó vételi ajánlatot tett. A város elöljárói úgy foglaltak állást, hogy az érintett ingatlan megvételéről kizárólag akkor tárgyalnak érdemben, ha megismerik a szennyezettség mértékét és a további kármentesítési feladatok kötelezettségeit. Utóbbi feltérképezésével, a szükséges dokumentumok beszerzésével az önkormányzat ügyvédje mellett Bera Péter képviselőt, környezetvédelmi szakembert bízták meg.

A további részletekről, így a felkínált eladási árról – tekintettel a zárt tanácskozásra – nem tájékoztathatjuk olvasóinkat.

Az előzményekről viszont igen. Mint ismert, a cementgyárral összeépült eternitüzem több mint három évtizeden át – 1973-tól 2005-ig – használt a gyártási technológia során azbesztet, ami életveszélyes ásvány. Nagyon sokan megbetegedtek a környéken a kiporzástól, s többen már meg is haltak. A gyár elbontása után is maradt szennyező anyag a területen, ezt a kormány néhány éve 1,3 milliárd forintos támogatásával részben elszállították, de senki nem vitatja, hogy maradt még veszélyes anyag a környéken. A testület feltehetően erről, valamint a felelősség kérdéséről szeretne bővebben tájékozódni, mielőtt a terület további hasznosítása érdekében nyélbe ütnék a tranzakciót.

Mint köztudott, az állam sokáig vitatta a szocializmus időszakában elkezdett, olykor harminc-negyven éven át is lappangó betegséget okozó tevékenységben a felelősségét, s peres eljárásokban igyekezett megvédeni igazát. Az azbesztkárosultak egy része azonban nem adta fel, míg végül 2022 nyarán – nyolc év jogi procedúrát követően – fejenként 40 millió forintot ítélt meg a bíróság annak a két özvegynek, akiknek férje a korábban a Lőrinci és Zagyvaszántó határában működő cementgyár által kibocsátott szennyező anyagok miatt hunyt el daganatos betegségben.

A bíróság szerint mindkét tragédiáért a korábban Lőrinci és Zagyvaszántó határában működő cementgyár a felelős, amely évtizedeken keresztül szennyezte a levegőt. A kártérítést a magyar államnak kell megfizetnie, a bíróság szerint ugyanis az államnak tudnia kellett (volna), hogy mennyire veszélyes, mérgező anyagok szabadulnak fel a gyártás során.

Hasonló tényállassal mások is perben állnak a magyar állammal. A közegészségügyi hatóságok megállapították, hogy az üzem működése miatt öt kilométeres körzetben 2007 és 2012 között huszonnyolcan betegedtek meg, de feltételezhető, hogy ez a szám ennél is magasabb, egyebek közt azért is, mert korábban is történtek megbetegedések.

A Heves Megyei Hírlapban az első halálesetről, pontosabban annak akkor még sokak által csak feltételezett okairól 1995-ben számoltunk be.