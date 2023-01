A magyarországi trendeket e két szegénységi mérőszám esetében jellemzően az Eurostat által harmonizált EU-SILC adatfelvétel adataira, valamint (2015-ig) a TÁRKI Háztartás Monitor adataira támaszkodva elemzi a hazai kutatói közösség. Mivel a KSH csak régiós szintén tesz közzé adatokat, a tanulmány ezért megbecsülte a szegénységet az egyes járásokban az azzal együtt járó jellemzők alapján (alacsony foglalkoztatottság, alacsony iskolai végzettség, a romák magas aránya, az autó hiánya, a fiatalkorúak magas aránya, a kistelepüléseken élők magas aránya, internet-hozzáférés hiánya). A kutató valószínűségi mintán alapuló kérdőíves adatgyűjtést is végzett.

A kutatás szerint az Ózd–Nyírbátor tengelytől északkeletre a népesség több mint 30 százalékát a fiatalok adják. A 34-35 százalékos csúcstól elmarad a bélapátfalvi járás aránya, illetve Eger környékéé, de Heves és Füzesabony vidékén is 32-33 százalékos a 25 év alattiak részaránya. Észak-Alföld és Észak-Magyarország 61 járásából 27-ben a lakosság többségét alapfokú végzettségűek alkotják, ebben a tekintetben a Hevesi járás a nyolcadik 56 százalékkal, de nincs jó helyzetben a Pétervásárai járás sem. A felsőfokú végzettségűek arányában 15,6 százalék az országos átlag, ezt 26 járásban haladják meg, köztük az Egriben, ahol az emberek 19-20 százaléka diplomás. A roma népesség létszámát is figyelembe vette a kutatás, a Pétervásárai járásban 11-12 százalék, a Hevesi járásban 8 százalék volt a magukat romának vallók aránya. Ezen kívül a munkanélküliség is számított: Heves környékén tízezer ember közül 700 állástalan, s 300–350 volt a tartósan álláskereső, akik közt többségben vannak az alacsonyan képzettek.