Tizennégy szervezettel, köztük az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel kötött stratégiai partnerségi megállapodást Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter hétfőn Budapesten – számol be róla az egyetem a honlapján.

Az aláírási ünnepségen a miniszter elmondta: olyan partnereket kerestek, akik az adott régióban nemcsak elméleti tudásukkal, hanem gyakorlati tapasztalataikkal is gazdagítani tudják a kormány területfejlesztési elképzeléseit. A miniszter kiemelte az egyetemeket, mint tudásközpontokat, amelyek szerinte nemcsak Magyarország, de Európa jövőjének meghatározói is.

– Még akkor is, ha időnként megpróbálják kizárni őket a nemzetközi vérkeringésből, a magyar felsőoktatási intézmények megbecsült és magas presztízsű partnerei a nemzetközi együttműködéseknek – húzta alá.

– A megállapodások nem csupán szakmai együttműködésekről, hanem az emberi kapcsolatok megerősítéséről is szólnak – hangsúlyozta a miniszter, megjegyezve: a most megkötött együttműködéseket hosszú távon képzelik el. Fontosnak nevezte a kétirányú kommunikációt, amely során a szakpolitikai elképzeléseket megvitatják a partnerekkel és kikérik a szervezetek javaslatait, ötleteit is annak érdekében, hogy együtt formálhassák az ország jövőjét. A miniszter rögzítette: ha új területfejlesztést képzelünk el Magyarországon, akkor „az egyik alapvető célnak kell lennie, hogy Budapesten kívülre nyúljunk.” Hangsúlyosnak nevezte azon civil szervezetek, szövetségek és egyesületek szerepét is, amelyek egy-egy földrajzi vagy szakmai értelemben vett terület hozzáértői.

Fotós: Nagy Adrienn

Dr. Váczy Kálmán Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem általános rektorhelyettese az eseményen emlékeztetett: nemrég az intézmény vendége volt Navracsics Tibor, akivel lehetőség adódott területfejlesztési kérdésekben egyeztetni.

– Az egyetem prioritásként kezeli e kérdést, oktatási portfóliónkban, kutatási témáink között is szerepel e témakör, de fontos kiemelni, hogy az Észak-kelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónához kapcsolódva az egyetem aktívan részt vett a Heves és Nógrád vármegye 2020-tól 2030-ig terjedő gazdaságfejlesztési stratégiájának kidolgozásában – tette hozzá.

A miniszter hétfőn a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az Életfa Közösség és Településépítő Egyesület, az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Kós Károly Egyesülés, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint a Vállalkozók Országos Szövetsége képviselőivel írt alá stratégiai partnerségi megállapodást.