Heréden fura esetről számoltak be a település közösségi oldalán. Mint írták, az elmúlt napokban több lakos is észlelte, hogy egy arra haladó gépjárműből petárdákat dobálnak házaik udvarára és az erkélyekre. Nem szilveszteri „jópofaságról” van szó – noha az óévbúcsúztatás alkalmával korlátozott mértékben engedélyezett pirotechnikai eszközöknek akkor sem az érintett magánházakat kellene veszélyeztetniük –, hanem tudatos kihágásról, hiszen a jelzett esetek az utóbbi napokban fordultak elő, ráadásul nem is egyetlen alkalommal.

Az önkormányzat illetékesei már felvették a kapcsolatot s a polgárőrséggel, és a rendőrséget is értesítik. Az elkövetők feltehetően mielőbb felelősségre vonhatók, hiszen a gépjármű, amely a környéken járt az incidensek idején, könnyen azonosítható és a rendszáma is megvan – áll a község közösségi oldalán olvasható beszámolóban. A helyiek feltételezései szerint nem a faluban élőkről lehet szó, mivel ugyanitt kifejezik abbeli reményüket is, hogy az illetők mielőbb „elhúznak” lakóhelyükről.