A Magyar Szervátültetettek Szövetsége (MSZSZ) közösségi oldalán megosztotta, hogy 2022-ben 369 transzplantáció történt Magyarországon. A szervátültető központok 67 májátültetést, 40 szívátültetést, 12 tüdőátültetést, valamint 246 veseátültetést és 4 hasnyálmirigy átültetést végeztek.

Vármegyénkben is működik olyan egyesület, mely segíti az operáción átesetteket vagy az épp az új szervre várókat és családtagjaikat egyaránt.

Fodor József, a Szervátültetettek Heves Megyei Sport- és Érdekvédelmi Egyesületének elnöke saját tapasztalattal is rendelkezik, erről és az egyesületükről is mesélt portálunknak.

Mint mondta, a transzplantációkról éves adatokat személyiségi jogokra hivatkozva nem osztanak meg a klinikák vármegyékre lebontva, ám így is sok érdekes információt osztott meg a Heol-lal.

– Igyekszünk a Hevesben élő embereket sorainkba tömöríteni, de emellett sokan csatlakoztak már hozzánk az ország más tájairól is. Ennek oka, hogy nem minden vármegyében van egyesület, ezért felvállaltuk a nógrádi és a borsodi képviseletet is. Továbbá vannak tagjaink, akik szimpátia alapján választottak minket, vagy a szerveknek megfelelően is – ismertette.

A lakhely azonban nem befolyásolja a műtéteket. A transzplantációs listáról történik a kiválasztás, és nem számít, ki hol él. A betegség előrehaladott állapotától függ, ki mikor kerül sorra. A felajánlott szerv pedig országunk határain túlról is érkezhet.

Az elnöktől megtudtuk, a transzplantációkat a kijelölt kórházakban végzik, ezek általában egyetemi központok. Az egri kórház intenzív osztálya az adományozásban játszik szerepet.

– Egyesületünknek 43 tagja van, köztük húsz szervátültetett, ketten várólistán vannak és hozzátartozók, egészségügyi dolgozók is tartoznak közénk. Legtöbben, azaz 15-en májat kaptak, hárman vesét és ketten szívet – közölte Fodor József.

A szervátültetésről saját tapasztalatai alapján számolt be.

A listára kerülést rendkívül szerteágazó vizsgálatok sorozata előzi meg, s a végén orvosi bizottság dönt, ki kerülhet fel.

– Én egy hétvégi napon kaptam a telefonhívást, hogy van egy máj, ami jó lehet számomra. Jött a mentő, elindultuk a fővárosba, ahol megvizsgáltak, s aznap éjszaka meg is műtöttek. Két hetet töltöttem kórházban, aztán hetente jártam ellenőrzésre, és két hónapig látogatókat sem fogadhattam a steril körülmények között. Később már kéthetente, majd havonta, és egy év után három havonta kell kontrollra járni, ez így is marad életünk végéig – mondta.

Azért, hogy a szervezet ne akarja kilökni a beültetett szervet, gyógyszereket kell szedniük, ezek pedig legyengítik az immunrendszert.

– Elvileg gyógyultak vagyunk, de természetesen vigyáznunk kell. Az immunrendszerünk legyengített állapota kiszolgáltatottá tesz bennünket a fertőzésekkel szemben. Például nehezebben tudjuk leküzdeni a megbetegedéseket. Fél év után lehet elkezdeni sportolni. Bizonyított tény, hogy a rendszeres mozgás 30 százalékkal meghosszabbítja a beültetett szerv élettartamát, ezért határozott célunk a tagjaink rábeszélése a mozgásra, s igyekszünk sportolási lehetőségeket teremteni számukra – tette hozzá.

Ajánlott egyebek között tollaslabdázni, úszni vagy teniszezni, tehát olyan sportokat űzni, melyeknél nincs személyes kontaktus. Arra is van példa, hogy Európa- és világbajnokságokon vesznek részt a műtéten átesettek.

– Heves vármegyéből négy versenyzőnk jeleskedik a pétanque sportban. Szeretnénk pétanque pályákat kialakítani Egerben, nem csak a szervátültetettek, hanem a helyiek örömére is. Tevékenységünk során a megelőzés érdekében Hepatitis C szűréseket végzünk, és egy éve nagysikerű pétanque bemutatókat tartunk a civil szféra rendezvényein. Felújítunk egy teniszpályát Mikófalván, hogy tagjaink kipróbálhassák és gyakorolhassák ezt a sportot is. Emellett Egerben a Kisasszony temetőben létrehoztunk egy emlékhelyet az ismert és ismeretlen donoroknak, ahol Észak-Magyarország érintettjei leróhatják kegyeletüket és emlékezhetnek donoraikra – sorolta.

Fodor József amellett, hogy rengeteget tesz szűkebb hazánkban a transzplantáltakért, három éve tagja a szervátültetettek szövetsége, az MSZSZ öt tagból álló elnökségének is, így együttműködik az ország többi egyesületével. Egyebek között nagy rendezvényeket is szerveznek, hogy lehetőséget biztosítsanak a személyes találkozásokra. Ebben az évben a Trapi-napokat Egerben rendezik meg szeptember végén.