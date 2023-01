Néhány napja a Bükkben és a Mátrában is túrázókat mentettek. Szombaton órákon át tartott a mentés a Mátrában, miután egy 51 éves nő túrázás közben eltörte a lábát. A barátaival túrázott, megcsúszott a sáros, felázott talajon és elesett. Megpróbált lábra állni, de olyan erős fájdalmai voltak, hogy nem tudott tovább menni. A tűzoltók és a kutatómentők speciális hordággyal vitték a mentőautóhoz. Vasárnap hasonló eset történt a Bükki Nemzeti Parkban, akkor három fiatal valamilyen oknál fogva elhagyta a kijelölt turistautat. Rövidesen kidőlt fák közt találták magukat és az egyikük egy döntvényre is felmászott. Meggondolatlansága balesethez vezetett, megcsúszott a fa nedves kérgén és azonnal lábát törte. A bajba jutott túrázókat a nehéz terepviszonyok ellenére is sikerült kimenteni. Azóta pedig rengeteg hó is esett a hegyekben, s a zúzmaráktól terhelt fák veszélyesek lehetnek. Ennek apropóján Demecs Norbertet, Heves vármegye nagykövetét, túravezetőt arra kértük, adjon tanácsot, hogy induljunk el anélkül, hogy bajunk ne essen.