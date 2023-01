– Ők Oroján Sándor (Fidesz-KDNP) és Keresztes Zoltán (Momentum). A helyi sajtóban a megmentő szerepében tetszelegtek, miközben tudták, hogy nincs valódi ráhatásuk a folyamatokra, sőt még ki is neveztették magukat önkormányzati biztosoknak. Mivel az elmúlt hónapokban semmit sem sikerült elérniük, ezért az a morálisan elfogadható lépés, hogy Oroján Sándor és Keresztes Zoltán önkormányzati képviselők visszafizetik az eddig felvett, havonta 125-125 ezer forintos tiszteletdíjukat, amit elkerülő úti biztosokként kaptak. Ez lehet az egyetlen helyes döntés részükről. Ezzel szemben a Demokratikus Koalíció ugyanúgy, ahogy eddig tette, ezután is Eger város lakosaiért kíván dolgozni, és a közeljövőben megkezdi azokat a korábban ígért egyeztetéseket szakmai és civil szervezetekkel, amelyek eredményeképpen valós alternatívát tud kínálni az egri utak tehermentesítésére, továbbá a város közlekedési helyzetének javítására is. Ahogy korábban kifejtettük, erre az elkerülő út nem alkalmas, ugyanis képtelen az agglomeráció felől érkező nyomást csökkenteni. Éppen ezért a kérdéshez nyitottan és minden szempontot figyelembe véve kell egyeztetéseket folytatni. Nem veszünk részt abban a toxikus politikai légkörben, amely jelenleg Egert uralja, mi ehelyett a párbeszédben, problémafelvetésekben, az arra adandó válaszok felvázolásában hiszünk – közölte a DK.