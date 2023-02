Kiemelte, hogy idén feszes és fegyelmezett gazdálkodásra lesz szükség, de a lakosok és a civil szervezetek támogatásai nem változtak, minden sikeres programot és kezdeményezést megtartottak. Lesz kedvezményes terményvásár, továbbra is ingyenes lesz a helyi járatú közlekedés, nyitva marad az újhatvani posta, kiegészítik az óvodák működésének összegét, valamint támogatják a felsőoktatásban tanulókat is. Megmarad továbbá az intézményi étkeztetés, az orvosi ügyeleti ellátás és a babakötvény finanszírozása, valamint folytatódik a közösségi költségvetés is. Továbbra is zavartalanul működik a sportcsarnok, a vadaspark és az uszoda.

A polgármester kifejtette: az önkormányzat célja továbbra is az, hogy úgy tartsák meg az elért eredményeket, és úgy segítsék a közösséget, hogy a jövőben se rakjanak plusz terheket a lakosságra.