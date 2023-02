– Csütörtökön meglátogatott a Hulladékgazdálkodási Hatóság és körbejártuk azokat a területeket, ahol illegális szemét és építési törmelék lerakás történt! Novaj községi önkormányzata, a Novaji Polgárőrség, Novaji Hegyközség és az Ostoros-Novaj Egyetértés Vadásztársaság ezentúl együtt fog működni az érintett hatósági szervvel, annak érdekében, hogy visszaszorítsuk az illegális szemét és építési törmelék elhelyezést – adta hírül közösségi oldalán Demkó Gábor, Novaj polgármestere.

Hozzátette, a település környékén újabb kamerákat szerelnek fel több helyen is.

Az önkormányzat rengeteg szemete összeszedett most is Fotó: Beküldött

– Köszönöm mindenkinek a közös erőfeszítést! Az új kamerákat előre is nagyon köszönjük, azokat a hatóság is figyeli majd. Egyébként az önkormányzat összegyűjtötte a Novaj-Ostoros, illetve a Novaj-Mezőkövesd útszakasz mellett eldobált, valamint illegálisan elhelyezett hulladékot is. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. pedig elszállítja a zsákokat, amit nagyon köszönök nekik, ahogy a kollégáim segítségét is. Talán egyszer majd minden embertársunk tudatáig eljut, hogy a szemetet le is lehet adni és nem a könnyebb utat választja, semmibe nézve mások önzetlen munkáját – húzta alá a polgármester. Elmondta, hogy a zöldhulladék kezelésében saját kis ágaprító gépüket is segítségül hívják.

Az utak melletti területet tisztították meg Fotó: Beküldött

A bejárásról a Heves Vármegyei Kormányhivatalnál is érdeklődtünk, amint kérdéseinkre válasz érkezik, közzé tesszük.