– Felháborodva értesültem arról, hogy valaki vagy valakik a város egyes pontjain a nevemmel visszaélve azt a hamis információt terjesztik, hogy én, a város alpolgármestereként engedélyt adtam arra, hogy a háztartásokban felhalmozódott hulladékot az utcára, közterületre kihelyezheti a lakosság – tájékoztatta portálunkat közleményben Farkas Attila alpolgármester.

Hangsúlyozta, hogy sem a városvezetés, sem a polgármesteri hivatal nem adott erre engedélyt.

– Ezúton is felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy hulladékot közterületre kihelyezni szigorúan tilos, kivéve abban az esetben, ha az adott ingatlan tulajdonosa lomtalanítást rendelt meg az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-től, de akkor is csak a kijelölt, előre leegyeztetett időszakban. A hulladék illegális elhelyezése, tárolása bírság kiszabását vonja maga után és a hulladék ártalmatlanításának minden költségét az azt kihelyezőnek kell viselnie. Súlyosabb esetekben az elhelyezett hulladék minőségétől és mennyiségétől függően akár öt évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható az azt jogellenesen elhelyezőkre – emelte ki az alpolgármester.

Hozzátette, éves szinten az önkormányzat több mint 10 millió forintot költ a városszerte elhelyezett illegális hulladékok ártalmatlanítására.

– Továbbra is elkötelezettek vagyunk az illegális hulladéklerakások gyakorlatának megszüntetéséért, ezért a lakosságot is arra kérjük, ha a város területén ilyet tapasztalnak, jelentsék a hivatal felé – kérte.

Mint ahogy arról beszámoltunk, a múlt héten valaki nyilvánosságra hozta az interneten az alpolgármester, illetve Mirkóczki Ádám polgármester és Minczér Gábor alpolgármester telefonszámait azzal, hogy a számok fakereskedőkhöz tartoznak. Az illető vélhetően a „fakivágási botrány” néven futó tavalyi ügyre utalt a tréfájával, amikor kitakart arcú személyek egy videóban arról beszéltek, hogy Mirkóczki Ádám udvarán ingyen vágtak fát az egri városgondozás munkatársai. A vég ezt követően számlát, megrendelőt mutatott be a munkáról.