A horvátországi Dakovoi Állami Ménesbirtokon és lipiki lipicai ménesnél járt a közelmúltban az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad küldöttsége. Cseri Dávid igazgató elmondta, sok éve kapcsolatban állnak az ottani ménessel, a tenyészprogram keretében cseréltek állatokat, de egymás rendezvényein is részt vesznek.

Az UNESCO szellemi kulturális örökség reprezentatív listájára való felkerülésről is esett szó, hiszen ebben is együttműködnek. Az igazgató szerint Horvátországból is szoktak idekerülni lovak és ők is szoktak vinni Szilvásváradról. Most is néztek olyan fiatal állatokat, amelyek a következő években ide érkezhetnek.