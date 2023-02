Bükkszenterzsébeten a napokban tárgyalták meg az önkormányzat képviselői a település idei költségvetését. Az ülés előtt Ortó Szilárd polgármester a közösségi oldalán néhány fontos tételt is felsorolt annak érdekében, hogy az itt élők pontosabb képet kapjanak a tervezhető bevételekről és a kiadásokról.

Tudatta, hogy a közvilágításra 9 millió 351 ezer forint állami támogatást kapnak idén, miközben a januári számlájuk bőven meghaladta az egymillió forintot. A közösségi rendezvényeiknek helyet adó parókiaépület fűtésére 2,5 köbméter tűzifát használnak fel hetente. A Pétervásárán működő orvosi ügyelet részére 293 ezer 544 forint támogatást fizetnek havonta. A település belterületén 60 ezer köbméter földet helyeznek el idén.

A bevételekről is hírt adott. Kommunális adóból egymillió 956 ezer 862 forint folyt be az elmúlt évben a község kasszájába.

A tervek között megemlítette azt is, hogy idén nyolcmillió forintból 550 méternyi járdát szeretnének felújítani. A régi malomépületben közel húsz új munkahely valósul meg.

A település vezetője portálunk érdeklődésére azt is elárulta, hogy idén – a sok bizonytalanság ellenére – 660 millió forintból gazdálkodhatnak a községben. Hozzátette, hogy tavaly több mint harmincmillió forintot takarítottak meg az ésszerű gazdálkodással, s ebből szeretnék a régi malomban kialakítani a vállalkozói inkubátor házat.

Mivel az önkormányzat negyven helyi embernek ad munkalehetőséget, érzékenyen érinti a helyhatóságot a januártól életbe lépett húsz százalékos minimálbér-emelés, amelynek kompenzálásáról egyelőre nincs pontos, kalkulálható információ. Természetesen a béremelést minden dolgozónak megadják, ám ezt még a saját megtakarításból tudják csak kigazdálkodni. A polgármester abban bízik, hogy az állami kompenzáció nem marad el.

Ebben az esetben reményeik szerint minden kitűzött céljukat képesek lesznek megvalósítani, s a helyi intézmények is biztonságosan működhetnek tovább.