– A gyöngyösi gyár az 1972-ben alapított Giant cégcsoport eddigi legnagyobb beruházása – mutatott rá Jeffrey Chin. – Szimbolizálja azt az elkötelezettséget, amelyet a cégcsoport a vevők, illetve a viszonteladói hálózat iránt tanúsít. Ez a beruházás jelképe annak, hogy a cég folyamatosan támogatja a fejlődést és a megújulást a piacon. A kezdés óta eltelt két és fél év alatt több mint 450 ezer készterméket állítottunk elő. Ezen belül 48 ezer elektromos kerékpár készült. Tehát rövid időn belül elérjük a félmilliós darabszámot. A növekedést szeretnénk folytatni a gyártásban. Gyárunkban nagy jelentőséget tulajdonítunk a fenntarthatóságnak, és ennek érdekében több környezetbarát technológiát vezettünk be a gyártási folyamatainkban. Büszkék vagyunk az ökológiai lábnyomunk csökkentése érdekében tett elkötelezettségünkre – hangsúlyozta Jeffrey Chin vezérigazgató.

Mint elhangzott, a Giant cégcsoport a kerékpározás egyik úttörője, prémium kategóriás gyártó. A felnőtteknek szánt biciklik ára csaknem 220 ezer forinttól indul, e kínálat pedig árban a kizárólag profiknak ajánlott versenykerékpároknál áll meg. A Giant az egyedüli kerékpárgyártó a világon, amely külön márkát hozott létre a hölgyek számára Liv márkanéven. Ez nem csak névben különbözik a Giant kerékpároktól, de ergonómiai kialakításában is. A Giant cégcsoport elkötelezett a ESG-stratégia iránt, amely a környezet, a társadalom és a vállalatirányítás hármasának egységére való törekvést jelenti.

Liu Shih-Chung nagykövet magyar nyelven szólt a résztvevőkhöz.

Liu Shih-Chung, Tajvan magyarországi nagykövete

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírlap

– A Giant gyöngyösi befektetése jó példája annak, hogy a tajvani cégek egyre inkább jelen akarnak lenni Kelet- és Közép-Európa piacain. Tajvan és Magyarország szorosan együtt dolgozik a globális ellátási rendszerben. Ráadásul Magyarország egy fontos helyszín a tajvani gyártók számára. Sok kitűnő tajvani terméket gyártanak Magyarországon: nemcsak kerékpárt, de laptopot és technológiai eszközöket is. Az Európai Unión belül Magyarország a második legjelentősebb célország a tajvani befektetések számára. A Gianthoz hasonló tajvani cégek és a és a két ország politikai, gazdasági vezetői közös munkájának köszönhetően Tajvan megbízható és konstruktív partnere Magyarországnak – fogalmazott Liu Shih-Chung.

Dr. Tiba István, a magyar parlament Magyar-Tajvani Baráti Társasága elnöke azzal kezdte mondandóját, hogy az üzem alapkőletételénél furcsállta a kezdési időpontot.

– Ritkán kezdődik egy esemény 15 óra 10 perckor. Tajvani barátaink azt mondták, hogy a csillagok állása miatt ekkor kell letenni az alapkövet. Az eredményeik őket igazolták. A baráti tagozatunk képviselői számára nem meglepő, hogy ilyen hihetetlen profizmussal és precizitással épült meg ez a beruházás. Ugyanezt tapasztaltuk tajvani látogatásunkkor is. Büszke vagyok arra, hogy e beruházás létrejöttében az elmúlt időszakban a baráti tagozat valamennyi tagja mindent elkövetett, hogy a lehetőségeinkhez mérten ez a beruházás Magyarországra kerüljön. Segített ebben a tajvani képviselettel fennálló jó viszony is. Remélem, nem ez az utolsó olyan beruházás, amely a két ország között létrejön, és ami nálunk valósul meg. Tajvan nagyon fejlett ország, mi pedig barátként fogadjuk a tajvani embereket. Bízom abban, hogy az ipar mellett a turisztika területén is erősödik az együttműködésünk – jelentette ki dr. Tiba István.

Hiesz György arról beszélt, hogy nagyszerű embereket ismertek meg a tajvaniakban szakemberként és barátként is, akik hamar beilleszkedtek Gyöngyös életébe.

– Az elmúlt évek pandémiás helyzete az autóipart válságba sodorta. Gyöngyösön viszont olyan cégek vannak, amelyek nem kötődnek az autóiparhoz. Ilyen a Giant, vagy a Procter & Gamble, a B. Braun és mások. Ez stabil adóbevételt ad, amiből tudjuk fejleszteni a várost – mondta Hiesz György.

A látogatás során a vendégek megtekintették az üzemben a gyártás folyamatát, és a kerékpárokat is kipróbálhatták.