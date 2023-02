Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) hosszú ideje kiemelt figyelmet szentel a tehetséges hallgatók tudományos és művészeti munkájának, az elmúlt években pedig tehetséggondozó tevékenységüket kiterjesztették a középiskolás korosztályra is, mert hisznek abban, hogy a tehetségekkel a felsőoktatásban sem lehet elég korán elkezdeni a munkát, így a leendő egyetemista korosztályt is be kell vonni a tudományos-művészeti tevékenységek színes felsőoktatási világába, tájékoztatta portálunkat az egyetem.

Csütörtökön az EKKE és a Roma Szakkollégium 10. alkalommal rendezte meg a Tehetségútlevél a felsőoktatásba elnevezésű, mára márkanévvé váló közösségi Tudományról Diákoknak Kíváncsiságból (TDK) rendezvényt a Líceumban.

Az eseményen a tehetséges középiskolások lehetőséget kaptak az érdeklődési területükhöz kapcsolódó esszé, tanulmány, vagy műalkotás nyilvános prezentálására.

A megnyitó ünnepségen Radomszki Lászlóné társadalmi felzárkóztatásért felelős helyettes államtitkár köszöntötte elsőként a tanulókat. Hangsúlyozta, hogy büszkék lehetnek magukra mind a diákok, mind a szervezők, akik részt vesznek a programban. A helyettes államtitkár arra is kitért, hogy a Tehetségútlevél hidat képez a középiskola és a felsőoktatás között.

Dr. Hadnagy József főiskola docens, a TDK - Tehetségútlevél a felsőoktatásba EKKE intézményi koordinátora áttekintette az elmúlt 10 évet. Elmondta, egy pályázati kiírásra való reagálással indult el a program, és mivel szabad kezet kaptak, így a kollégáival és néhány diákkal közösen ötletelve találták ki a részleteket. Eleinte még csak páran vettek részt benne, mára pedig már országos szintre nőtte ki magát és száz feletti számú pályamű vesz részt a programban.

A jubileumi tizedik alkalom nagy bejelentése, hogy a jövő évi, 2024-es felvételin a Tehetségútlevél első, a második és a harmadik helyezettje 50 plusz pontot kap, ha Egerbe felvételizik. A részvételért is jár 10 pont, a különdíjasok pedig 25 plusz ponttal indulnak a középiskolás éveket lezáró és a felsőoktatásba vezető megmérettetésen. Mindezt 2019-ig visszamenőleg kétszer el lehet számolni.