A Magyar Posta Zrt. 21 millió forintot kért az újhatvani posta újbóli megnyitásáért - közölte Horváth Richárd hatvani polgármester.

– Többször tárgyaltunk erről az illetékesekkel, mert úgy gondoltuk, a városrészben élő nyolcezer ember, köztük idősek, nem maradhatnak postahivatal nélkül – mondta az önkormányzat első embere. – Korábban volt itt pénzintézeti fiók is, ami megszűnt, vagyis már szűkült a szolgáltatások köre, s úgy gondoltuk, ez nem jó így. Korábban a város megvásárolta az egykori takarékszövetkezet helyiségeit a posta kívánalmainak megfelelően, igyekeztünk minden elvárásuknak eleget tenni, ezért is váratlanul ért bennünket, amikor bejelentették, hogy az újhatvani létesítmény is azok közé tartozik, amit bezárnának.

Mint arról beszámoltunk, az önkormányzat saját költségén vásárolt és felújított egy nagyobb épületet, amit a Magyar Posta igényei szerint alakítottak ki 40 millió forintból. A bérleti díjat kedvező konstrukcióban, havonta csaknem 36 ezer forintban állapították meg, ami végig változatlan maradt.