Közös főzést majd ételosztást szervezett a Verpelét a Mi Városunk Egyesület szombatra. Ebben a Bükkszék Idegenforgalmáért Egyesület is segítségükre volt. Összesen több mint 100 adag meleg ételt osztottak ki rászorulóknak. A Bükkszék Idegenforgalmáért Egyesület arról tájékoztatta portálunkat, hogy nagyon örült a lehetőségnek az ételosztás közös lebonyolítására. Habár idegenforgalmi egyesület, fontosnak tartják a rászorulók megsegítését. Bíznak benne, ez is egy pozitív példa lehet arra, hogy az egymástól független egyesületek, civil szervezetek képesek segíteni egymás munkáját. Kiemelték, hálásak a meghívásért a verpeléti egyesületnek. Várják őket valamint minden érdeklődőt a nyaranta esedékes gulyás fesztiválra, melyet idén már harmadik alkalommal szerveznek meg.

Balogh József és a bükkszéki egyesület tagja, Gyenes Georgina Fotó: Beküldött

– A bükkszékiek a főzésben is segítettek, illetve vállalták, hogy a végül több mint száz adag étel felének költségeit vállalják. A helyi családsegítő is aktívan közreműködött az eseményben. Ételutalványokat készítettek és ők osztották ki azoknak a családoknak, ahol szükség van a segítségre. Az alapítvány telephelyén főztünk, így a rászoruló helyieknek ruhaadomány átvételére is volt lehetősége – osztotta meg portálunkkal Balogh József, a verpeléti egyesület elnöke.

Sokan érkeztek az ételosztásra Fotó: Beküldött

A Verpelét a Mi Városunk Egyesület alig több mint egy éve alakult, s már számos területen aktívak. Például házi segítségnyújtást is végeznek időseknek, a várost is rendszeresen takarítják. Folyamatosan bővülnek, Balogh József elmondta, immár tinédzserkorú segítő is akad a tagjaik között.

– Amellett, hogy szeretnénk, hogy minél többen leegyünk, új célkitűzésünk az is, hogy a helyi civil és helyhatósági szervezetek közötti összefogást és együttműködést erősítsük. Szombat este tartottunk egy kerekasztal beszélgetést is a helyi civil szervezetek bevonásával. Szó volt arról, hogy a jövőben az ételosztás is rendszeres lehet a polgárőrség és a vadásztársaság bevonásával, illetve a résztvevők jelezték, hogy a közösséget összefogó programok szervezését is jó ötletnek tartják. Tervben van egy május elsejei program illetve Verpelét várossá válásának évfordulójára is jó lenne programot szervezni, de mindez még képlékeny. Azt látom, hogy nyitottak az együttműködésre. Ez már csak azért is hasznos, mert segíteni tudunk egymásnak, megoszlik a teher a szervezetek tagjai között – mondta.

Rászoruló családoknak segítettek Fotó: Belküldött

Rámutatott, hogy az ételosztás, az adományozás és a programok nem csupán pillanatnyi segítséget jelentenek a rászorulóknak, hanem jó példát is állítanak. Céljuk, hogy a nehéz körülmények között felnövő fiatalok lássák, hogy van kiút, van remény egy másfajta életre. Ha pedig segítséget szeretnének a boldoguláshoz, életkörülményeik javításához, akkor van kihez tanácsért fordulni.