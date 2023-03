A felzárkózó településeken három éve útjára indított családi kert program fő célkitűzései a rendszeres és tervezett munkavégzés képességének megerősítése és az öngondoskodás elősegítése – közölte Murányi Norbert, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Felzárkózó települések nevű program vidékfejlesztési menedzsere. A kertek figyelemmel kísérése, rendszeres látogatása kiváló lehetőséget nyújt a programba bevont családokkal való kapcsolat elmélyítésére is, ami a szociális munka más részterületei szempontjából is kifejezetten hasznos. A családi kertek megművelése és karbantartása ráadásul nagyban hozzájárul a rendezett és esztétikus falukép kialakításához is.

A vetőmagok és a földműveléshez szükséges eszközök biztosítása mellett a tudásátadás, a meglévő ismeretek bővítése is hangsúlyos elem a Felzárkózó települések programban.

– Február második felében a Jelenlét Pontok munkatársai Heves vármegye két településén is workshopot szerveztek a kertprogramban részt vevő lakosok számára. A Máltai Szeretetszolgálat tarnabodi gazdasági portáján csaknem száz almafa csemetét ültettek el még a múlt év tavaszán, míg Tiszanánán ötven facsemete került a földbe a Jelenlét Pont mögötti udvaron. A fiatal fák metszése februárban aktuális volt, ebből származott az ötlet, hogy szakember vezetésével az érdeklődők betekintést nyerhessenek a metszés fortélyaiba, mozdulataiba, és kérdéseket tehessenek fel a saját kertjeikben adódó munkákkal kapcsolatban – részletezte Murányi Norbert.