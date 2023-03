A mindössze huszonkét éves Lázár Lotti ma már naponta kapja a kéréseket a közösségi oldalán ismeretlenektől is, hogy rajzolja le az autójukat. A jelenleg a párjával Pápán élő gyöngyöstarjáni lány alkotásai ugyanis szó szerint életre kelnek a papíron. Alkotásainak sikere akkora, hogy már Japánba és Dél-Afrikába is készített rajzokat a megrendelő autójáról. Lázár Lotti arról beszélt portálunknak, hogy kicsit visszahúzódó gyermek volt. Jobban szeretett egyedül játszani, inkább a kreatív feladatok és játékok érdekelték. Középiskolásként a gyöngyösi Bottyánban közgazdaságtant tanult, de mint mondta az nagyon nem az ő világa.

Lázár Lotti

Forrás: Beküldött fotó

– A rajzolás hobbinak indul. Sosem tanultam rajzolni, és amit most tudok, azt mind magamtól sajátítottam meg. Általános iskolában éveken keresztül részt vettem rajzversenyen, de sosem értem el helyezést. Rájöttem, nem azért szeretnék rajzolni, hogy bármit is nyerjek vele, hanem azért, mert ez tesz boldoggá. Nagyon nagy figyelmet és türelmet igényel ez a tevékenység, ennek ellenére mégis azt mondom, hogy relaxálás is egyben. s egyfajta kikapcsolódást is ad számomra. Pedig már jó pár kocsit megrajzoltam 2017 óta. Az elsőt azért készítettem el, mert addig még nem rajzoltam meg egyet sem, és arra gondoltam, miért is ne? Annyira megtetszett, hogy azóta szinte csak autókat rajzolok. Nagyon ritka ma már, hogy valami mást örökítsek meg – legfeljebb néha virágokat és hegyeket. Jó másfél éve kezdtem jobban odafigyelni az kocsik formáira. Ha minden jól alakul, akkor ősztől a Moholy Nagy Művészeti Egyetemen formatervezést tanulok – mondta Lázár Lotti.

Lotti egyik munkája

Forrás: Beküldött

Mint mondta, felnitervezéssel szeretne majd foglalkozni, mert az rengeteget tud változtatni egy jármű külsején – kreativitást és egyediséget igényel a készítése. Már gyakorolja a 3D modellezést és a digitális rajzolást is.

– Minden érdekel, ami az autókkal kapcsolatos, az autózás szerelmese vagyok. A családomban nincs példa erre az érdeklődésre, csak úgy jött magától. Igaz, gyerekkoromban sem a lányos játékok vonzottak, a fiúkkal együtt az autók érdekeltek. Húgom is olyan kreatív és tehetséges most, mint amilyen én is voltam kis koromban, az öcsémnél pedig még alakul. Rengeteget köszönhetek a rajzolásnak. Új barátokat és ismerősöket is szereztem azzal, hogy a kérésre lerajzolom mások kocsijait. A régi barátok járművein már rég túl vagyok, és rajzoltam Kiss Norbert, illetve Bútor Róbert autóversenyzőknek is. De amit a legjobban köszönhetek az alkotásainmak, az a párom. Őt is úgy ismertem meg öt éve, hogy kért tőlem egy rajzot az autójáról – mosolygott Lázár Lotti.

A művei elkészítéséhez Lotti filctollakat használ alapként, arra jön a színes ceruza, a fehér zselés toll, végül a csillanásokat adó fehér akril festék. Mint mondta, egy rajz elkészítése sok tényezőtől függ: mekkora lapon dolgozik, milyen autóról van szó, mennyire bonyolult a téma, és egyebek. Van úgy, hogy 10-15 óra alatt végez, de akad, hogy még 80 óra után sincs kész a rajz. Lázár Lottit, saját bevallása szerint, a Porsche-k formája fogja meg leginkább. Szerintem az egyik legérdekesebb és legikonikusabb autó. Emellett a kocsik közül a régi japán vonal az, ami mélyen ott van a szívében, tette hozzá. Amikor nem rajzol, párjával kirándulnak, autós rendezvényekre járnak. Az otthoni szabadidős programja az angol nyelv tanulása, játék a cicáival vagy a számítógépen, Xbox-on. Lotti tavaly kezdett el snowboardozni, télen ezzel is szívesen tölti a szabadidejét.

Forrás: Beküldött fotó