– Vállalkozói segítséggel útjavítási munkákat végeztek Felnémet városrészben, a Vadrózsa utcában – erről számolt be február végén Bódi Zsolt, a körzet önkormányzati képviselője közösségi oldalán. Mint írta, a kátyúkat feltöltötték, a feltöltést megtömörítették, jelenleg járható az út.

– Egy ideiglenes átereszt is beépítettek, ami a jobb csapadékvíz-elvezetést szolgálja. És azt az útszakaszt is lekövezték – írta Bódi Zsolt.

A képviselő már többször felszólalt idén is a közgyűlésen az utca érdekében. A lakóknak ugyanis rendszeresen bosszúságot okozott a csapadékvíz elvezetés hiánya. Február elején arról számolt be, hogy előrelépés történt.

– Eredményes volt az elmúlt hetek lakossági és közgyűlési erőfeszítése, a polgármester ma levélben értesített – és ez nagy szó! – róla, hogy elindult a Vadrózsa utca szilárd burkolattal történő ellátására irányuló projekt – írta a képviselő. – A hosszú-hosszú évek óta ismételgettet kérések és megválaszolatlan levelek tömkelege után most, 2023. februárban úgy látszik, talán végre tényleg szilárd burkolatot kaphat az utca. A kis győzelmeknek is örülni kell, mert ha minden jól megy, a költségvetés elfogadása után, tavasszal el is indulhatnak a munkálatok.