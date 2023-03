– Az elmúlt évben is sok tartalmas és érdekes programot szerveztünk. Szakmai foglalkozásainkon olyan ismeretekkel gazdagodtunk, amelyeket mindennapi kertészkedéseink során a gyakorlatban is hasznosítani tudunk – fogalmazott az egyesületi elnök.

Nagy László sorolta is fontosabb dolgaikat: a Pöttömke Óvodában, és a Hétszínvirág óvodában rendszeresen segédkeznek az udvar rendezésében. Az óvodában mintakertet alakítottak ki. Kirándulásokat is szerveztek, Maklárra Apostol Imre gyümölcsösébe, Aldebrőn a Történelmi Emlékparkba, Egerben a Város a város alatt múzeumot tekintették meg, valamint Családi napot rendeztek Bogácson.

Megtervezték a közeljövő programjait A közeljövő tervei között szerepel szakmai kirándulás egy mezőgazdasági birtokra, ahol a legmodernebb gazdálkodással ismerkednek meg, ellátogatnak a MATE Károly Róbert Campusára Gyöngyösre, Besenyőtelken a Biobes Kertészetet tekintik meg. A melegházon alapuló gyógynövény-, zöldség- és gyümölcstermesztő mintagazdaság bevételt, valamint munkahelyeket teremt a településnek. Készülnek a FutAbonyra, a majálisra, valamint gasztronómiai rendezvényekre. Lesznek szakmai előadások, többek között biogazdálkodásról, kertészeti feladatokról, de terveznek családi napot és közös színházlátogatásokat. Folytatják önkéntes tevékenységünket a két óvodában, továbbá minél több településen egészséges ételeket kínálnak.

– Tavaly is falunapokon és gasztronómiai eseményeken vettünk részt: Átányban, Makláron, Egerfarmoson, Egerszalókon és Füzesabonyban a majálison. A Márton-napi libaságok programon is részt vettünk Egerszalókon – tette hozzá.

A Kertbarát Kör elnöke megtisztelőnek tartja, hogy minden évben a FutAbony résztvevőit ők kínálhatják egészséges falatokkal és innivalókkal. Megemlítette azt is, hogy év közben rendszeresen látogatták az Egészségügyi Központban működő Szív- és Érrendszeri Klub előadásait is. Közös programot is rendeztek, volt kis torna, vérnyomás- és vércukormérés, valamint belgyógyász szakorvostól kaptak hasznos tanácsokat.