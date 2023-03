A közösségi költségvetés honlapja is aktív már, ott ugyanazt a tartalmat látják a felhasználók, mint a szavazólapon. Miután kiválasztották, hogy mely projektek a szimpatikusak, be lehet küldeni online a szavazatokat. A voksok név nélkül is leadhatók, vagyis nincs szükség semmilyen személyes adatra. Egyszerre több elképzelés is megjelölhető, de figyelembe kell venni a 100 millió forintos kerethatárt. A projektek mellett megtalálható a megvalósulás költségének az összege is, így nyomon követhető, hány ötletet lehet kiválasztani.