Az azóta született és tenyészállatnak minősített üszők 2022 tavaszán kerülhettek be először az anyagulyába, így idén már ők is első borjaikat nevelhetik fel. Az állatállomány gyarapodása miatt időközben szükséges volt növelni a legelők területét, így a növendék gulyánk már másik helyszínen, Pély külterületén legelhet. Ebben a gulyában kapott helyet a 2018-ban érkező, immár 35 kárpáti borzderes fajtájú egyed is. Pélyre lábon hajtják át a növendékeket minden áprilisban és vissza novemberben, amely általában izgalmas és látványos esemény az állattartó telep életében.

Örvendetes hír, hogy 2022-ben átadták az igazgatóság saját állattartó telephelyét, amely a Szürke Szállás nevet viseli. A legeltetési időszak végén tehát már saját telephelyre hajthatták be az állatokat és készíthették fel őket a teleltetésre. A Szürke Szállás nemcsak az állatok elhelyezését biztosítja, hanem egyben a dél-hevesi tájegység gazdálkodási központjaként is működik.

Az idei legelső szürkemarha borjú február elején látta meg a napvilágot, őt azóta már 72 borjú követte és a remények szerint még 40-45 borjú érkezésére lehet számítani. A megszületett, egészséges borjak nagy számából arra lehet következtetni, hogy tehenek könnyen vemhesültek, legeltetésük jó általános kondícióban ért véget, így sem az ellésük, sem pedig borjaik felnevelése nem jelent nehézséget.