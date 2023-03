– Minden magyar szív ünnepel most, s így teszünk most mi is. Nem csupán elődeink nagysága, hazáért tett áldozatai emlékét, de azt is, hogy apró lépésekkel, de nekünk is lehetőségünk van hazánk boldogulásáért tenni – mondta Harmati László, az Eger East-West Zrt. vezetője annak a 98 férőhelyes munkásszállónak az átadásán kedden, melyet kormányzati támogatással, a munkásszálló építési program keretében valósult meg Egerben.

Felidézte 2020 szeptemberében vásárolták meg a Telekom egykori, akkor meglehetősen viharvert épületét. 2021-ben pályázatot adtak be munkásszálló létesítésre.

Forrás: Szántó György/Heves Megyei Hírlap

– Tavaly januárban már kiviteli szerződést írtuk alá a Neo Build generál kivitelezővel, s egy év múlva 2023 februárjában be is fejezték s 38 lakóegységes szállót. Mindegyik önálló mérővel rendelkezik, ezzel is ösztönözzük a lakókat a takarékosságra mly manapság igen fontos. Azt kell mondjam optimistán figyeljük a gazdasági helyzetet, beruházásokban gondolkodunk, hamarosan terménytároló és tésztagyár is átadásra kerül, reméljük mindez szintén beleillik a foglalkoztatáspolitikai célkitűzésekbe – tette hozzá Harmati László.

Az eseményen Czomba Sándor mérnök, foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár is jelen volt.

– Mindig örömmel tölt el, ha a semmiből, vagy pusztulásra ítélt épületekből újat alkot valaki, s új funkciót ad neki. Kívánom, hogy telt házzal üzemeljen az új egri munkásszálló. Foglalkoztatás terén jól állunk, de ahhoz hogy ez később is így maradjon aktív cselekvésre van szükség. Magyarország munkaerő mobilitása inkább a nullához van közel. Honfitársaink szeretnek ott dolgozni, ahol élnek, ahová születtek. Ez érthető igény ugyanakkor a munkaerőpiac nem feltétlenül úgy működik minden esetben, hogy ott terem a munka ahol a munkáskezek vannak. Ezért is fontos, hogy ilyen beruházások megvalósuljanak mint ez a ma átadott szálló. A programban immár 65 munkásszálló épült, vagy épül jelenleg, ez mintegy 9000 szálláslehetőséget jelent az ingázóknak több mint 26 milliárd forintos támogatásból – mondta.

Forrás: Szántó György/Heves Megyei Hírlap

Hozzátette, tervezik a program folytatását, hiszen Orbán Viktor miniszterelnök 500 ezer új munkahely létesítését nevezte meg célnak a következő évekre.

– Nem kisebb fejtörés ez, mint a 10 év alatt egymillió munkahely megteremtése volt – fogalmazott. Portálunk kérdésére elmondta, Egerben már átadtak egy munkásszállót, melyet az Evat hozott létre a Kistályai úton, további kettő építése folyamatban van a megyében, több mint félmilliárd forintból. Ezeket az átadást követően legalább tíz évig munkásszállóként kell üzemeltetni.

Forrás: Szántó György/Heves Megyei Hírlap

– Eger és környéke munkaerő mobilitás és foglalkoztatás szempontjából nincs az élvonalban, de a legrosszabbak között sem, mondhatom az erős középmezőny környékén áll. Van teendő ezen a területen is. A munkásszállások nem elsősorban azoknak épülnek, akik több száz kilométerről jönnek Egerbe dolgozni. Hanem azoknak, a gazdaságilag esetlegesen kevésbé fejlett részein élnek a megyének, s a napi szintű ingázás gondot okoz nekik, de a heti szintű ingázást például meg tudja oldani. Nem cél a kistelepülések elnéptelenedése, hanem lakóinak is megoldást kínál a munkaerő-mobilitási program. Nyilván alapvetően az a cél, hogy oda vigyük a munkát, ahol a munkás kezek vannak. Hosszú évek óta küzdünk ezzel, de azt látjuk, hogy manapság egy-egy beruházás, munkahelyteremtés egyik legfontosabb szempontjává vált a támogatások mellett – fogalmazott érdeklődésünkre.

Elmondta korábbi évek tapasztalatai szerint 2-4 ágyas elhelyezésekre van igény a szállókon. Az új pályázatokat ehhez igazítják majd. Vagy zöldmezős beruházás vagy felújításra igénybe vehető a támogatás. Fontos az energetikai hatékonyság, a korszerű hőszigetelés, az alacsony energiafelhasználás.