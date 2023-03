Újabb laptopokat adományozott csütörtökön a Kárpátok Alapítvány a Kis Bocs Baba-Mama Közhasznú Egyesülettel együttműködve a szomszédunkban dúló háború elől elmenekülni kényszerülők részére.

Ezúttal a Kistályai úti szálláson 22 laptopot adtak át olyan diákoknak, akik eddig telefon segítségével csatlakoztak be az ukrajnai online oktatásba, valamint felnőtteknek, akik magyar nyelvtanfolyamon vesznek részt, illetve akiknek a munkájukhoz szükségük van ilyen eszközökre, ismertette Bata Boglárka, a Kárpátok Alapítvány ügyvezető igazgatója, akitől azt is megtudtuk, hogy pályázati támogatásból összesen 120 laptopot osztanak szét. Úgy tervezik, tovább folytatják a menekültek támogatását, és újabb asztali számítógépekre pályáznak a jövőben is.