Nagy sikert aratott január végén az Írisz Alapítvány és a szilvásváradi önkormányzat SzilVArázs elnevezésű természettudományos, ismeretterjesztő rendezvénye, amit közkívánatra, szombaton egy nagyobb helyszínen, az iskola aulájában megismételtek. A gyerekeknek és felnőtteknek is érdekességeket tartogató fizika órát Adorján-Bóta Judit matematika-fizika szakos tanár tartotta.

Most is használta a tüzet és a folyékony nitrogént a kísérletekhez, de a közönség látványos jelenségekben is gyönyörködhetett, amelyet a háztartásban is megtalálható eszközökkel, anyagokkal lehet létrehozni. Az interaktív bemutatóba a gyerekek is aktívan bekapcsolódtak, sok kísérletet ők hajtottak végre, közben pedig a tanárnőtől megtudhatták, hogy melyik jelenség minek köszönhetően jött létre.

Csankné Seregély Mercédesz, az alapítvány önkéntes tagja a civil szervezetről elmondta, céljuk, izgalmas programokat szervezzenek, a helyiek művészet, sport és természetvédelem iránti lelkesedését támogassák. Több programot is szerveznek idén, emlékfát ültetnek, gyermeknapot, újabb SzilVArázst, Ki mit tudot, teljesítménytúrát, adventi kalendáriumot és ablakvadászatot rendeznek idén.