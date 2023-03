Bercsényi Miklós 1923-ban Mátyásföldön született. Édesapja, Bercsényi László, huszártiszt volt az I. világháborúban. Iskoláit a budai cisztercieknél kezdte, majd Kalocsán fejezte be. 1943-ban mezőgazdasági mérnöki végzettséget szerzett a főiskolán. Később behívták katonának, szolgált a fronton is. 1947-ben termelési miniszteri biztossá nevezték ki. 51-ben letartóztatták, két évig volt börtönben.

Szabadulása után Borsod megyébe került, ahol egy hétezer hektáros gazdaság élére, főagronómusnak nevezték ki. Később Budapestre került, ahol 1984-ig nyugdíjazásáig az Állami Gazdaságok főosztályvezetőjeként dolgozott. Nevéhez fűződik az első gyümölcslégyár betelepítése az országba. 1992-ben a Vitézi Rend újjáalakításának egyezik vezetője volt. 2002-ben költözött vissza feleségével Egerbe. Négy gyermeke, hét unokája és tizenkettő dédunokája van.

Isten éltesse Miklós bácsit!

Forrás: Beküldött fotó

Családi körben ünneplik őt szombaton, és arra kérte a lányát, hogy vigyen magával mai tánczenét CD-n, mert neki csak régebbiek vannak. Meg akarja táncoltatni a leány unokáit…

Minden nap 3 idegen nyelven, angolul, németül, franciául néz híreket, a világ történéseiről nagyon képben van. Az ukrán-orosz háborút katonaszemmel, és a német kamerádjaival együtt szokta kommentálni.

Jó egészségnek örvend, tavaly még Bécsbe is el tudta vinni pár napra a családja. Nyugdíjaztatása után az 1990-es évek elejétől dolgozott egy bécsi székhelyű kereskedelmi cégnek is. Végig járták vele az ismert helyszíneket, persze nem gyalogosan, hanem autóval. De a Stephansdomba egyedül sétált be.

90 évesen egy mopedet kért ajándékba, hogy azzal tudjon menni bevásárolni, mert autóval már körülményesebb volt neki. A mai napig kertészkedik, naponta ha az idő engedi 1 órát kint tölt még.