A településen is méltóképp ünnepelték meg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulóját. Mint azt Halla István polgármestertől megtudtuk, telt házzal, bensőséges, családias hangulatban telt a délelőtt a művelődési házban március 15-én. A polgármesteri köszöntő után a vegyes kórus az ünnephez illő katonadalokat énekelt. Felléptek az óvodások is, valamint egy zenés irodalmi darab is elhangzott a helyi szereplőkkel a március 15-ei eseményekről. A koszorúzást az Orczy István emléktáblánál tartották.