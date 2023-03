A település több mint százmillió forintos forrást nyert Noszvaj északi vízelvezető hálózatának rekonstrukciójára TOP forrásból. A projekt egyik része a Felső-tó gátjának rendezése, stabilizálása, a gátút szilárd burkolattal való ellátása. A gáton két szivárgást is megállapítottak ugyanis. A projekt második fele a Kánya patak mederkorszerűsítése a Kossuth Lajos utca jelentős szakaszán. Cél a meglévő megrongálódott meder vízszállítási képességének helyreállítása. A rézsűk burkolata megcsúszott, a tervezett szakaszon teljesen át kell építeni.

Az új rézsűburkolat fagyálló terméskőből épül. Eredménye egy modern, villámárvíztűrő vízelvezetési rendszer kialakítása, ami hozzájárul a lakosok ingatlanjaiban keletkező árvízkár megakadályozásához és a korszerű csapadékvíz-kezeléshez. A beruházás hamarosan befejeződik, de most számos lakossági kérdést megválaszolt Szabó Péter, Noszvaj polgármestere. Volt aki arról érdeklődött, mire jó a beruházás és miért kell leburkolni a medret és miért úgy néz ki, ahogy.

– Az önkormányzat kötelező feladata a közterületein, illetve út és járdafelületein keletkező csapadékvíz elvezetése. Mivel a teljes Kánya-patak a község természetes fő csapadékelvezető gerince, így a projekt hosszú távú jelentőséggel bír. A patakmeder eddig is burkolt volt, mederlapokkal, illetve bazaltkőzettel, amit a korábbi esőzés megbontott. A burkolat egyes részeken becsúszott a mederbe, a bazaltkövek egy része is kimozdult a helyéről – közölte a polgármester. Kiemelte, a felújítandó 214 méteres burkolt terület az, ahova összefolyik a csapadékvíz a Várhegytől az Oncsán át egészen a Széchenyi-Sport utcáig, azaz a teljes északi területről. Ennek állékonyságbiztonsága elsődleges fontosságú ezért. Szabó Péter arra is kitért, ragaszkodtak ahhoz, hogy a helyben rakott kőfalból készüljön a patakmeder, ami jobban illik a településképbe. A kivitelezés kezdetén nem az elvárt minőségben készült a fal, így lehetséges, hogy egy részét visszabontatják. Azt is elmondta, miért nem a „noszvaji követ” használták.

– A dácittufa amelyet noszvaji keménykő néven ismerünk, nem felel meg a vízépítési kő szilárdsági követelményeinek, a folyóvíz gyorsan koptatja, ezért patakmeder-burkolásra nem alkalmazható. A projektből – a kötelezően előírt elszállítandó betontörmelék mennyiségen túl – az összes ép mederlapot megmenti az önkormányzat, és ezeket egyéb felületburkolásra újra felhasználja – részletezte. Arról is beszámolt, hogy a Kossuth út csapadékvize is a patakba jut, illetve a havat is a mederbe lehet majd túrni. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ahogy a patakmeder a vízelvezetésért felel, úgy a helyieknek saját portájukon a szikkasztásra kell figyelemmel lenniük, például azzal, hogy az udvarokat csak a legszükségesebb szinten burkolják.

– A csapadékmegtartást is rendkívül fontosnak tartjuk. A síkfőkúti tavak részben ezt a célt is szolgálják. A projekt első fele ott valósul meg a Felső-tó és tógát szivárgásának megszüntetésével, emellett a Felső-tó kotrásával még több mennyiségű vizet tudunk megtartani. A patakot több helyen használják öntözési célból is. A meder jelentős részén garádnövényzet van, ami szintén „leköti” a vizet. Törekszünk a patakpart további fásítására, pont ebből az okból is kifolyólag. Ha az építés elkészül, akkor a kertészetre is fordítunk forrást. A kívánt eredményért a teljes idei fásítási programra szánt több százezer forintos keretet itt használjuk fel mind növényanyagra, mind a fűzfa megmentésére. Erre vonatkozóan társadalmi munkát szervezünk, hogy az ott lakókkal együtt, saját elvárásaiknak megfelelően varázsolhassuk otthonossá a területet, figyelembe véve az igényeket. A gyermekbarát gumicsizmázós patak sem szűnik meg. Több ponton kerül lépcső kialakításra – elsődlegesen szerviz célból. Emellett a kisebb vízlépcsők, csobogók a vízlassítás mellett a kellemes hangulathoz is hozzájárulnak. Fontos, hogy meglássuk benne a későbbi lehetőségeket, amire a vízjogi engedélyezési terv nem tér ki – húzta alá a természetközeli település polgármestere. Hozzátette, hogy a lakosság kérdéseit továbbra is megválaszolja e-mailben.