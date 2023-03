Cikkünkben szavazást tartottunk, több százan voksoltak. Az eredmény szerint pedig olvasóink nagy része szerint nem túl jó ötlet a lovaskocsi az egri belvárosban.

Egyébként információink szerint amint értesültek a tervről több szervezet is tiltakozást tervezett. Bóday Pál, a Macskaárvaház Alapítvány kurvatóriumi elnöke elmondta, levelet írnak az egri polgármesternek, szerintük ugyanis nagyon rossz ötlet akkor bevezetni Egerben a hintós városnézést, mikor sok helyen épp megszüntetik.

– A Noé Állatotthon, a Szurkolók az Állatokért Alapítvány illetve a Magyar Vegán Egyesület is aláírja a kérésünket, melyben azt várjuk Mirkóczki Ádámtól, hogy ne támogassa a lovaskocsis városnézést. Szép hagyomány a lótartás, a hintó készítés de nem egy árnyéktalan belvárosba való egész napos hőségben. Számos olyan esetet láttunk már, hogy a túlterhelt, szomjas ló a hőségben összeesik. Sorra szüntetik be ezt a fajta látványosságot Bécsben, Torinóban, nyugati nagyvárosokban. A forró betonon lovagoltatni nem jó sem a lónak, sem a városnak, amelynek közlekedése amúgy is terhelt. A sétáló Egertől nincsen jobb, de számos alternatív, elektromos közlekedési eszközzel lehet környezetkímélő módon ilyen szolgáltatást indítani. Remélem a zöld érzelmű képviselők és Mirkóczki Ádám is belátják, hogy ez nem Egerbe való és nem manapság – emelte ki Bóday Pál.

