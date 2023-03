– A kötetlen beszélgetésre ezúttal is szeretettel várunk minden egyeztetésre nyitott vállalkozót, ahogy a polgármester is nyugodtan eljöhetne, ha nem hazugságokkal próbálná rontani a vállalkozók és a képviselők közti viszonyt. Ami az adómódosításról szóló javaslatunkat illeti, azt már februárban előre bejelentettük, hogy készülünk vele, egyeztetünk vállalkozókkal, és azt határidőben be fogjuk nyújtani, hogy a Kereskedelmi és Iparkamara is véleményezhesse. A pénteki kötetlen egyeztetés egyébként ettől teljesen független, már csak azért is, mert az adómódosító javaslatunk előterjesztését követően fog megtörténni, és nem előtte – emelte ki Oroján Sándor.

Hozzáette, a polgármester és alpolgármester sajtótájékoztatóján elhangzott zsarolás vádja és bűnözőzés miatt perelni szándékozik, mert mint fogalmazott, ezek alaptalan rágalmak, amikkel a közvéleményt hergelik a városvezetők.

– Továbbra is várjuk a választ arra a kérdésre, hogy a polgármester tudott-e arról, hogy Spisák György aljegyzőt jogerősen elítélték okirathamisítás miatt, meddig maradhat ennek ellenére aljegyzői székben, és meddig kell tűrnünk, hogy vele, egy bűnözővel kelljen egyeztetnünk városi ügyekben? – zárta közleményét a frakcióvezető.

Egyébként Mirkóczki Ádám polgármester azt mondta a sajtótájékoztatón, hogy ha Oroján Sándor cáfolja az általa elmondottakat, akkor Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének vármegyei elnökénél érdeklődjünk az állítások valóságtartalmáról. Kérdéseinket feltettük Micski Mariannának arról, hogy tudomása szerint Oroján Sándor vállalkozókat zsarol-e. Amint az elnök válaszol, beszámoltunk róla.